В речи Байдена обнаружили плагиат

Произнесенные кандидатом от Демократической партии США Джо Байденом слова в заключение речи в ходе съезда демпартии практически полностью повторяют фразу известного канадского политика

Произнесенные кандидатом от Демократической партии США Джо Байденом слова в заключение речи в ходе съезда демпартии практически полностью повторяют фразу известного канадского политика.

Как передает Report, с таким заявлением выступило американское издание Washington Examiner.

Завершая речь, Байден сказал: "Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет сильнее тьмы". В этой фразе американские СМИ усмотрели прямую аналогию со словами из предсмертной записки главы левой канадской Новой демократической партии Джека Лэйтона. Похожие слова он написал в 2011 году.

Это уже не первый раз, когда в выступлении Байдена находят плагиат. В 1988 и 2008 годах он участвовал в президентской гонке. В первый раз его избирательную кампанию подорвало обвинение в плагиате речи тогдашнего лидера британских лейбористов Нила Киннока.

В ходе своего выступления Байден также согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.