О нас
Report Georgia

В речи Байдена обнаружили плагиат

В речи Байдена обнаружили плагиат Произнесенные кандидатом от Демократической партии США Джо Байденом слова в заключение речи в ходе съезда демпартии практически полностью повторяют фразу известного канадского политика
Другие страны
23 августа 2020 г. 01:23
В речи Байдена обнаружили плагиат

Произнесенные кандидатом от Демократической партии США Джо Байденом слова в заключение речи в ходе съезда демпартии практически полностью повторяют фразу известного канадского политика.

Как передает Report, с таким заявлением выступило американское издание Washington Examiner.

Завершая речь, Байден сказал: "Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет сильнее тьмы". В этой фразе американские СМИ усмотрели прямую аналогию со словами из предсмертной записки главы левой канадской Новой демократической партии Джека Лэйтона. Похожие слова он написал в 2011 году.

Это уже не первый раз, когда в выступлении Байдена находят плагиат. В 1988 и 2008 годах он участвовал в президентской гонке. В первый раз его избирательную кампанию подорвало обвинение в плагиате речи тогдашнего лидера британских лейбористов Нила Киннока.

В ходе своего выступления Байден также согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану
22 августа 2020 г. 18:42
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
20 августа 2020 г. 18:00
Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26

Последние новости

02:14
Лидеров Сербии и Косова пригласили на переговоры в Белый дом Другие страны
02:09
ВидеоВ США полицейские застрелили афроамериканца Другие страны
01:23
В речи Байдена обнаружили плагиат Другие страны
00:43
Названа статистика смертности от коронавируса в Москве Здоровье
00:38
27 лет без Физули и Джебраила Нагорно-карабахский конфликт
23:49
В Турции за день коронавирусом заразились более тысячи человек Здоровье
23:05
Помпео посетит Израиль и ОАЭ Другие страны
22:49
Гурбан Гурбанов: Нас ждет серьезный соперник и серьезная игра Футбол
22:41
В Афганистане боевики убили 9 полицейских Другие страны
22:22
"Карабах" победил "Сабаил" Футбол
21:31
Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли Другие страны
20:54
В Италии зафиксирован трехмесячный рекорд по количеству зараженных Другие страны
20:43
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану Внешняя политика
20:23
Китай начнет тестировать вакцину от коронавируса на основе насекомых Это интересно
19:58
Зеленский поздравил Эрдогана В регионе
Вся новостная лента