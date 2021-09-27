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В развитых странах зафиксировано рекордное падение средней продолжительности жизни

В развитых странах зафиксировано рекордное падение средней продолжительности жизни Из-за пандемии коронавирусной инфекции средняя продолжительность жизни в 29 развитых странах упала до рекордных со времени Второй мировой войны значений.
Другие страны
27 сентября 2021 г. 16:04
В развитых странах зафиксировано рекордное падение средней продолжительности жизни

Из-за пандемии коронавирусной инфекции средняя продолжительность жизни в 29 развитых странах упала до рекордных со времени Второй мировой войны значений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли авторы статьи в научном журнале International Journal of Epidemiology.

Ученые исследовали среднюю продолжительность жизни в таких странах, как США, Великобритания, Чили и других. Согласно результатам, в большинстве стран продолжительность жизни мужчин снизилась больше, чем у женщин. Наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни отмечено среди мужчин в Соединенных Штатах: там она сократилась на 2,2 года по сравнению с 2019-м. В следующей за США Литвой этот показатель для мужчин составил 1,7 года.

"Для таких западноевропейских стран, как Испания, Великобритания, Италия, Бельгия, в последний раз подобное значительное снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении наблюдалось за один год только во время Второй мировой войны", – отметил один из авторов исследования Хосе Мануэль Абурто.

У женщин в восьми странах и мужчин в 11 государствах ожидаемая продолжительность жизни сократилась более чем на год, а в целом в 22 странах данный показатель снизился более чем на полгода. Этим странам в последние десятилетия потребовалось, по словам Абурто, "в среднем 5,6 года, чтобы добиться увеличения продолжительности жизни на год". Эти достижения "были сведены на нет в течение 2020 года из-за COVID-19", – отметил исследователь.

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