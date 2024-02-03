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В различных районах Нидерландов протестуют фермеры

В различных районах Нидерландов протестуют фермеры Протесты фермеров охватили различные районы Нидерландов. Несколько автотрасс оказались заблокированными, на некоторых дорогах демонстранты жгут костры.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 05:11
В различных районах Нидерландов протестуют фермеры

Протесты фермеров охватили различные районы Нидерландов. Несколько автотрасс оказались заблокированными, на некоторых дорогах демонстранты жгут костры.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NOS.

По его данным, перекрыта трасса А7 рядом с городами Хорн и Драхтен. Также заблокирован проезд вдоль трассы А12 около города Утрехт. Здесь фермеры жгут сено и покрышки. Заблокирована и дорога F1 в районе города Маркело.

Фермерские протесты охватили Нидерланды в пятницу вслед за Бельгией и другими странами. Основное недовольство связано с тем, что цены на производство растут, а закупочные цены в ЕС остаются без изменений, в том числе из-за дешевого импорта продовольствия с Украины и из других государств. Кроме того, фермеры недовольны политикой ЕС в сфере сельского хозяйства, в результате которой они получают все меньше субсидий, но сталкиваются со все большим количеством правил и ограничений.

Лидер голландского подразделения организации "Фермерские силы самообороны" Марк ван ден Увер заявил о подготовке национального дня протестов. "Неужели мы, наконец, вышли из спячки?" - задался он вопросом в видеообращении к коллегам. По словам активиста, у движения накопилось много вопросов к нынешним властям.

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