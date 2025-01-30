В разбившемся в США самолете были чемпионы-фигуристы из РФ Шишкова и Наумов

На борту пассажирского самолета American Airlines, потерпевшего крушение под Вашингтоном, находились представители российской школы фигурного катания.

На борту пассажирского самолета American Airlines, потерпевшего крушение под Вашингтоном, находились представители российской школы фигурного катания.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Среди них были чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Максим Наумов.

Отметим, что самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия. На данный момент известно о 19 погибших.