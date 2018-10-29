В разбившемся самолете находились 20 чиновников министерства финансов Индонезии

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "Экипаж индонезийского Boeing перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета".

Как сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом заявил представитель министерства транспорта Индонезии Бамбанг Эрван.

В свою очередь министерство финансов Индонезии заявило, что в разбившемся самолете находились 20 чиновников ведомства.

Представитель национального агентства по преодолению ЧС заявил, что выживших после крушения самолета нет.

В авиакомпании Lion Air рассказали, что потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов.

Перевозчик также уточнил число находившихся на борту Boeing людей: речь идет о 181 пассажире и четырех членах экипажа.

В настоящий момент проводится поисково-спасательная операция, обнаружены обломки самолета и личные вещи пассажиров, находившихся на борту.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета. Он выполнял рейс в индонезийский город Панкалпинанг.