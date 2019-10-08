В районе проведения операции Турции в Сирии находились около 50 военнослужащих США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в районе авиаударов Турции на северо-востоке Сирии находились американские солдаты.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, в районе проведения операции находились около 50 военнослужащих США.

Американский лидер заверил, что консультировался с Комитетом начштабов ВС США насчет своего решения о выводе войск из зоны операции Турции в Сирии.

Отметим, что Турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов так называесых "Сирийских демократических сил" (SDF) в сирийской провинции Хасеке.