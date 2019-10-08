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В районе проведения операции Турции в Сирии находились около 50 военнослужащих США

В районе проведения операции Турции в Сирии находились около 50 военно

Президент США Дональд Трамп заявил, что в районе авиаударов Турции на северо-востоке Сирии находились американские солдаты.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, в районе проведения операции находились около 50 военнослужащих США.

Американский лидер заверил, что консультировался с Комитетом начштабов ВС США насчет своего решения о выводе войск из зоны операции Турции в Сирии. 

Отметим, что Турецкая авиация нанесла удар по базе курдских отрядов так называесых "Сирийских демократических сил" (SDF) в сирийской провинции Хасеке.

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