​В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке

В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.

"Режим военного положения введён в районе Фэнтай, создан оперативный штаб", — заявил он в ходе пресс-конференции.

Заместитель руководителя Центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо также сообщила, что в результате тестирования коронавирус выявили у 45 работников рынка.

Кроме того, по её словам, ещё четверо человек, у которых выявили коронавирус и проявились симптомы заболевания, имели отношение к данному рынку.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" временно закрыли 13 июня, после того как по результатам эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус.