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В рамках Всемирного форума городов состоялся министерский круглый стол

В рамках Всемирного форума городов состоялся министерский круглый стол В рамках проходящей в польском городе Катовице XI сессии Всемирного форума городов состоялся министерский круглый стол, в ходе которого участники поделились опытом своих стран в сфере градостроительства, обменялись мнениями об основных вызовах в этой сфер
Другие страны
28 июня 2022 г. 20:10
В рамках Всемирного форума городов состоялся министерский круглый стол

В рамках проходящей в польском городе Катовице XI сессии Всемирного форума городов состоялся министерский круглый стол, в ходе которого участники поделились опытом своих стран в сфере градостроительства, обменялись мнениями об основных вызовах в этой сфере.

Как сообщает Report, открывшая заседание министр фондов и региональной политики Польши Малгожата Яросиньськая-Едынак отметила, что города наиболее уязвимы с точки зрения вызовов климатических изменений, и Польша предпринимает необходимые меры, чтобы избежать этих последствий. Она подчеркнула, что особое внимание в этой связи необходимо уделить небольшим городам и поселкам и созданию местной программы развития для таких городов.

Председатель Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) Коллен Виксен Келапиле рассказал о работе своей структуры, подчеркнув что в ходе форума были озвучены очень важные мессиджи для развития городов.

Исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф в свою очередь отметила, что Всемирный форум городов впервые проходит в Центральной и Восточной Европе.

По ее словам, одной из основных тем обсуждений станет новый план развития городов, создание устойчивых городских зон.

"Мы собрались, чтобы поделиться своим опытом и идеями. Город - это наше окружение, которое дает дом половине людей земного шара", - заявила Маймуна Мохд Шариф.

Азербайджан на заседании представил председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Şəhər Forumu çərçivəsində nazirlərin dəyirmi masası keçirilib

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