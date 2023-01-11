В рамках спецоперации в Италии задержаны 10 членов "Коза Ностры"

В рамках операции "Кондор" полиции Италии были арестованы десять человек, которых считают членами сицилийской мафии "Коза Ностра", по подозрению в торговле наркотиками и вымогательством.
Как передает Report со ссылкой на
Правоохранители отметили, что в результате шантажа мафией местных производителей винограда цена на него в районе выросла втрое.
Усилия полицейских направлены на розыск босса мафиозной группировки "Коза Ностра", 60-летнего Маттео Мессина Денаро по прозвищу "Диаболик", который скрывается от правосудия уже 30 лет и входит в десятку самых разыскиваемых преступников в мире.
В итальянской полиции заявили, что им удалось установить связь между "Коза Нострой" и другим мафиозным кланом из Калабрии - "Ндрангетой".