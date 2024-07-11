В рамках саммита НАТО прошла спецсессия с участием глав государств и правительств стран-членов альянса

Во второй день саммита НАТО в Вашингтоне прошла специальная сессия с участием глав государств и правительств стран-членов альянса.
Как передает американское бюро
Генсек заявил, что новое соглашение альянса, которое будет подписано на этой неделе, поможет союзникам усовершенствовать производство на их базах оборонной промышленности. Документ будет способствовать сотрудничеству между союзниками, а также закрепит договоренность тратить больше средств на оборону.
Президент США Джозеф Байден, выступая в качестве лидера принимающей саммит страны, заявил, что за последние 75 лет страны-члены НАТО росли и развивались под щитом альянса. Он добавил, что Россия стремительно наращивает оборонное производство при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана.
Напомним, что 9-11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО, который в этом году приурочен к 75-летию со дня подписания Североатлантического договора. В мероприятии принимают участие 32 члена альянса, а также лидеры Украины, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.