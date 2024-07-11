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В рамках саммита НАТО прошла спецсессия с участием глав государств и правительств стран-членов альянса

В рамках саммита НАТО прошла спецсессия с участием глав государств и правительств стран-членов альянса Во второй день саммита НАТО в Вашингтоне прошла специальная сессия с участием глав государств и правительств стран-членов альянса.
Другие страны
11 июля 2024 г. 00:48
В рамках саммита НАТО прошла спецсессия с участием глав государств и правительств стран-членов альянса

Во второй день саммита НАТО в Вашингтоне прошла специальная сессия с участием глав государств и правительств стран-членов альянса.

Как передает американское бюро Report, выступая на открытии сессии, генеральный секретарь НАТО Столтенберг сообщил, что в рамках сессии будет обсуждено развитие сотрудничества в вопросах оборонной промышленности.

Генсек заявил, что новое соглашение альянса, которое будет подписано на этой неделе, поможет союзникам усовершенствовать производство на их базах оборонной промышленности. Документ будет способствовать сотрудничеству между союзниками, а также закрепит договоренность тратить больше средств на оборону.

Президент США Джозеф Байден, выступая в качестве лидера принимающей саммит страны, заявил, что за последние 75 лет страны-члены НАТО росли и развивались под щитом альянса. Он добавил, что Россия стремительно наращивает оборонное производство при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана.

Напомним, что 9-11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО, который в этом году приурочен к 75-летию со дня подписания Североатлантического договора. В мероприятии принимают участие 32 члена альянса, а также лидеры Украины, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNATO sammitinin ikinci günündə dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə xüsusi sessiya keçirilib

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