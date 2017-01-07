В рамках расследования покушения на Карлова арестованы 5 человек

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В рамках расследования покушения на посла России в Анкаре Андрея Карлова, арестованы пять человек, четверо из которых сослуживцы убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД.

Как передает Report, об этом сoобшил Anadolu.

По сообщению республиканской прокуратуры города Измир, пятым арестованным является активист террористического течения Фетуллаха Гюлане (FETÖ), негласно «курировавший» сторонников FETÖ из числа курсантов Полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире.