В рамках "Платформы поддержки для Молдовы" Кишинев получит свыше 300 млн евро

По итогам прошедшей в Кишиневе конференции "Платформа поддержки для Молдовы", где приняли участие около 60 делегатов, среди которых главы МИД Германии, Франции, Польши, а также представители правительств и международных организаций, принято решение о выде

По итогам прошедшей в Кишиневе конференции "Платформа поддержки для Молдовы", где приняли участие около 60 делегатов, среди которых главы МИД Германии, Франции, Польши, а также представители правительств и международных организаций, принято решение о выделении стране льготных кредитов на сумму 305 млн евро в ближайшие годы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, страна получит гранты на сумму 80 млн евро.

Средства будут направлены на модернизацию инфраструктуры, восстановление лесов, интеграцию украинских беженцев, переход к зеленой энергетике, развитие демократических институтов.

С данной платформой в апреле 2022 года выступили Германия, Румыния и Франция. В рамках инициативы девять международных организаций и 36 стран-доноров пообещали Молдове помощь в размере почти 700 млн евро, включая гранты, кредиты и гумпомощь.