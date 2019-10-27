В рамках операции "Источник мира" погиб турецкий военный

Террористы сирийского крыла PKK - YPG обстреляли турецких военных, проводивших рейд в районе Русайлан на северо-востоке Сирии.

В Министерстве национальной обороны Турции сообщили в воскресенье, что военнослужащие были обстреляны в зоне проведения операции "Источник мира" из зенитной установки, минометов и гранатометов: погиб один турецкий военный, еще пять получили ранения, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

Части ВС Турции нанесли ответный удар по объектам террористов.

22 октября Турция и Россия достигли договоренности по ситуации на северо-востоке Сирии, где проводится антитеррористическая операция "Источник мира".

В соответствии с договоренностью, все подразделения YPG вместе с оружием будут выведены из сирийских районов Мюнбич и Талль-Рыфат. Также обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов.

Кроме того, будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев на родину.