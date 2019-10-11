В рамках операции Источник мира обезврежено 228 террористов - ОБНОВЛЕНО

ВВС Турции в рамках операции "Источник мира" ликвидировали еще 9 террористов PKK/PYD-YPG.

Как передает Report со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, число террористов, ликвидированных с начала операции, достигло 228.

Ранее ведомство сообщало, что турецкая авиация нейтрализовала еще 19 террористов в Расулайне.

***21:52 - 10.10.2019

Вооруженные силы Турции уничтожили 174 террориста в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

"В рамках операции "Источник мира" были нейтрализованы еще 19 террористов из PKK/YPG-PYD. Таким образом общее число уничтоженных террористов составляет 174", сообщило турецкое военное ведомство.