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В Рамалле произошли столкновения израильских военных с палестинской молодежью

В Рамалле произошли столкновения израильских военных с палестинской молодежью Столкновения между израильскими военными и палестинской молодежью вспыхнули в городе Рамалла в центральной части Западного берега реки Иордан.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 09:29
В Рамалле произошли столкновения израильских военных с палестинской молодежью

Столкновения между израильскими военными и палестинской молодежью вспыхнули в городе Рамалла в центральной части Западного берега реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Армия Израиля применила слезоточивый газ и резиновые пули. О других подробностях не сообщается. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

По данным телеканала, за ночь израильские военные провели несколько рейдов в разных районах сектора Газа. В результате погиб один человек, несколько получили ранения, десятки были арестованы.

Крупнейший рейд был проведен в городе Тулькарм, где армия Израиля задействовала не менее 30 единиц бронетехники и заблокировала все входы в лагерь беженцев Нур-Шамс.

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