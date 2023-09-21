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В районе Сеула разбился истребитель KF-16

В районе Сеула разбился истребитель KF-16 Южнокорейский истребитель KF-16 потерпел крушение в городе Сосан, расположенном в 120 км к юго-западу от Сеула.
Другие страны
21 сентября 2023 г. 09:47
В районе Сеула разбился истребитель KF-16

Южнокорейский истребитель KF-16 потерпел крушение в городе Сосан, расположенном в 120 км к юго-западу от Сеула.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Yonhap.

Инцидент произошел утром 21 сентября почти сразу после взлета истребителя со своей базы. При этом воздушное судно принадлежало 20-му истребительскому авиаполку.

"Пилот совершил аварийное катапультирование и находится в безопасности", - прокомментировали представители Военно-воздушных сил Республики Корея.

Согласно имеющейся информации, на борту находился только пилот. При этом никаких сведений о пострадавших среди гражданского населения не поступало.

По данным Yonhap, после крушения KF-16 армия страны сформировала специальную комиссию. Экспертам предстоит выяснить точную причину произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyanın KF-16 qırıcısı qəzaya uğrayıb
Версия на английском языке Fighter jet crashes near Seoul, pilot makes emergency escape

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