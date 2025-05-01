В районе порта в Германии произошел взрыв, 10 человек пострадали

Около 10 человек пострадали в результате взрыва газового баллона в общине Тиммендорфер-Штранд на севере Германии.
Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания NDR.
В настоящий момент территория вокруг места взрыва оцеплена. На месте работают пожарные, спасатели и полиция.
17.10
Взрыв произошел в районе порта в общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Hamburger Morgenpost.
Сообщается о большом числе пострадавших.
В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, пожарных и спасательных служб.