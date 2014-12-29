В районе поисков пропавшего самолета AirAsia обнаружены вероятные обломки

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В районе поисков пропавшего самолета AirAsia обнаружены обломки. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили индонезийские власти.

Обломки были обнаружены в ходе разведывательной операции австралийского самолета.

По словам начальника авиационной базы в Джакарте, он был проинформирован о том, что недалеко от острова Нангка были обнаружены подозрительные обломки.

"Тем не менее мы не можем быть уверены в том, что это части пропавшего самолета AirAsia. Мы сейчас выдвигаемся в этом направлении, в районе отмечена сильная облачность", — сказал начальника авиационной базы.

Самолет Airbus A320-200 следовал рейсом из Сурабая в Сингапур и пропал с радаров. На борту находились 162 человека.