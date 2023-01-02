В районе Мехико объявили экологическую тревогу из-за сильного загрязнения воздуха

Экологическая тревога объявлена в районе Мехико в воскресенье в связи с сильным загрязнением воздуха.

Экологическая тревога объявлена в районе Мехико в воскресенье в связи с сильным загрязнением воздуха.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в обнародованном заявлении Комиссия по окружающей среде Мехико.

По ее данным, превышение максимально допустимых концентраций взвешенных частиц диаметром менее 2,5 микрометра было вызвано активным использованием пиротехники в новогоднюю ночь.

Тревога вводится в юго-восточной части долины Мехико. Речь идет о столичных округах Истапалапа, Мильпа-Альта, Сочимилько и Тлауак, а также 13 муниципалитетах штата Мехико, где проживают в общей сложности несколько миллионов человек. До тех пор, пока воздух не станет чище, в указанных районах будут действовать жесткие ограничения на использование автомобильного транспорта. Промышленные предприятия в течение этого периода обязаны снижать объем выбросов в атмосферу на 30-40% под угрозой штрафа.

По некоторым оценкам, проблемы с экологией в районе Мехико ежегодно уносят жизни более 20 тыс. человек.