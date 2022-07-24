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В районе извержения вулкана Сакурадзима объявили частичную эвакуацию

В районе извержения вулкана Сакурадзима объявили частичную эвакуацию Власти юго-западной японской префектуры Кагосима объявили частичную эвакуацию в двух районах, прилегающих к вулкану Сакурадзима, после произошедшего в воскресенье извержения.
Другие страны
24 июля 2022 г. 18:16
В районе извержения вулкана Сакурадзима объявили частичную эвакуацию

Власти юго-западной японской префектуры Кагосима объявили частичную эвакуацию в двух районах, прилегающих к вулкану Сакурадзима, после произошедшего в воскресенье извержения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

В указанных районах, находящихся на расстоянии около 3 км от кратера, проживают порядка 100 человек. Информации о пострадавших среди них на данный момент не поступало.

Уровень опасности около вулкана Сакурадзима ранее был повышен до максимального по пятибалльной шкале. По данным национального метеорологического управления, в результате извержения вулканические породы и пепел разлетелись в радиусе до 2,5 км от кратера. Именно это стало причиной повышения уровня опасности. Саму интенсивность извержения специалисты не оценивают как очень сильную, угроза крупномасштабного извержения на данный момент отсутствует.

По информации ядерного регулятора Японии, на ближайшей к Сакурадзиме АЭС "Сендай", расположенной в 52 км к западу от вулкана, не зафиксировано нештатных ситуаций.

При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации в связи с ЧП.

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