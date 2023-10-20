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В районе Газы погибли 30 граждан Таиланда, 19 человек похищены

В районе Газы погибли 30 граждан Таиланда, 19 человек похищены Число похищенных в районе сектора Газа граждан Таиланда возросло до 19 чловек, с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября погибли еще 30.
Другие страны
20 октября 2023 г. 15:43
В районе Газы погибли 30 граждан Таиланда, 19 человек похищены

Число похищенных в районе сектора Газа граждан Таиланда возросло до 19 чловек, с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября погибли еще 30.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД королевства.

"По состоянию на 20 октября 30 человек погибли, 16 получили ранения, 19 похищены", - говорится в сообщении. Тела восьми граждан Таиланда 20 октября доставили рейсом ВВС в столичный аэропорт Суваннапхум (Суварнабхуми).

Более 1 тыс. таиландских рабочих были эвакуированы из Израиля в Таиланд с 7 октября. Министр труда королевства Пхипхат Ратчакитпракан ранее заявил, что премьер-министр Сеттха Тхависин поручил соответствующим ведомствам оказать содействие в возвращении 8,3 тыс. сограждан до конца октября. Всего в Израиле находилось порядка 30 тыс. таиландцев.

Премьер Таиланда намерен обратиться к Саудовской Аравии с просьбой о содействии в эвакуации таиландских рабочих из Израиля. 20 октября он встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в ходе саммита АСЕАН - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Тхависин собирается запросить разрешение на пролет самолетов ВВС через воздушное пространство Саудовской Аравии.

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