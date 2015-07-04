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    ​В Раде предложили запретить на Украине название "Россия"

    Законопроект внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины

    Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ В Верховную раду поступил законопроект, который регламентирует использование синонимов в отношении названия Российской Федерации.

    Как передает Report со ссылкой на Корреспондент.net, речь идет о слове "Россия".

    "Проект Закона о запрете использования исторического названия территории Украины и производных от него слов в качестве названия или синонима Российской Федерации, использование такого названия для обозначения современной территории Российской Федерации или любой ее части", - говорится в описании к законопроекту, внесенному в украинский парламент депутатом Оксаной Корчинской и зарегистрированному под № 2276а.

    Название "Украина" происходит от древнерусского слова "оукраина" - "пограничная область", "окраина", которое изначально применялось к разным пограничным землям Руси и русских княжеств. С XVIII века "Украина" - общеизвестный термин наравне с "Малороссией". Позже это стало официальным названием всей территории.

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