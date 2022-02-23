В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН

Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН" зарегистрирован в Верховной раде Украины.

Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН" зарегистрирован в Верховной раде Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на сайт украинского парламента.

Документ озаглавлен "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций зарегистрирован в среду". Его текст пока не опубликован.

Автор проекта постановления внефракционный депутат Оксана Савчук.