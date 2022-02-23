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В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН

В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН" зарегистрирован в Верховной раде Украины.
Другие страны
23 февраля 2022 г. 17:36
В Раде появился проект постановления с просьбой исключить Россию из ООН

Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об "исключении РФ из состава членов ООН" зарегистрирован в Верховной раде Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на сайт украинского парламента.

Документ озаглавлен "Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций зарегистрирован в среду". Его текст пока не опубликован.

Автор проекта постановления внефракционный депутат Оксана Савчук.

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Версия на английском языке Bill tabled to Rada with request to exclude Russia from UN

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