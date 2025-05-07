В Раде подтвердили, что 8 мая рассмотрят ратификацию сделки о недрах с США

Верховная Рада 8 мая соберется на экстренное заседание. В центре повестки дня - ратификация сделки о недрах между Украиной и США.

Верховная Рада 8 мая соберется на экстренное заседание. В центре повестки дня - ратификация сделки о недрах между Украиной и США.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram-канале.

По его словам, парламентарии планируют включить в повестку дня законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, а также сократить сроки для внесения альтернативных законопроектов. Принятие такого законопроекта необходимо для работы инвестиционного фонда в рамках сделки о недрах. Первое чтение может быть уже на следующей неделе.

Также Железняк добавил, что депутаты рассмотрят ратификацию сделки о недрах. Обсуждения будут продолжаться 20 минут. По его мнению, сделку ратифицируют без проблем.

Напомним, что Украина и США подписали сделку о недрах на прошлой неделе. Страны работали над документом несколько месяцев, поскольку Киев не устраивали некоторые инициативы, которые предлагал Вашингтон.