В Раде оценили ежедневные потери ВВП Украины из-за масштабных воздушных тревог

ВВП Украины теряет не менее 203 млн долларов из-за масштабных воздушных тревог в течение рабочего дня.

ВВП Украины теряет не менее 203 млн долларов из-за масштабных воздушных тревог в течение рабочего дня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Потери от масштабных тревог, которые длятся рабочий день, исчисляются по меньшей мере в 7,5 млрд гривен (203 млн долларов) для ВВП", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, удары "парализуют экономическую активность". Он предложил во избежание простоя перевести компании на удаленную работу.

"Важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно или в нерабочие часы, или в выходные", - сказал Гетмацев, добавив, что это позволит компенсировать простой и обеспечить производство необходимой продукции.