​В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ночь на среду в ряде стран мира.

Как передает Report, об этом следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии, Израиля, России, Франции и Великобритании.

По данным сервиса, большая часть пользователей не может зайти на сайт соцсети (67%). Еще 20% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, 11% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для Android.