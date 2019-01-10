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    В работе поисковой системы Google произошёл сбой

    Сбой в работе поисковой системы Google наблюдается со среды в нескольких странах мира

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сбой в работе поисковой системы Google наблюдается со среды в нескольких странах мира.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

    «Проблемы в работе Google наблюдаются с 18:37 по времени Восточного побережья США (03:37 GMT +4)», – говорится в сообщении.

    Больше всего на сбои жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Перу, Великобритании, Испании, России, Турции, Индии, Японии и Австралии.

    Напомним, что в октябре 2018 года компания Google подтвердила раскрытие личных данных порядка 500 тысяч пользователей социальной сети Google+ в результате сбоя работы программы.

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