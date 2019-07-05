В работе Google возникли сбои

Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в пятницу, 5 июля, в ряде стран мира.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 20:21 (четверга) по времени Восточного побережья США (4:21 пятницы по Баку)", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США, Японии, стран Латинской Америки (Перу, Бразилии, Мексики) и Европы (Бельгии, Испании).

У пользователей возникают проблемы с авторизацией (55%) и работой поисковой системы (44%).