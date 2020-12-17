В работе Facebook произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран.

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector , отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 17:40 среды по времени восточного побережья США (04:40 - четверг, бакинское время). Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Нидерландах, Великобритании, Польше и Австралии.

Около 45% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, не могут зайти в свою учетную запись, еще 29% испытывают затруднения с просмотром ленты, а 25% жалуются на полное отключение социальной сети.