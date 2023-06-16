В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Сбои в функционировании Instagram и Facebook наблюдаются в нескольких странах, больше всего - в США, Великобритании и Канаде.

Сбои в функционировании Instagram и Facebook наблюдаются в нескольких странах, больше всего - в США, Великобритании и Канаде.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Примерно 62% сообщивших о неполадках пользователей Instagram отмечают проблемы в работе приложения, 19% испытывают трудности при подключении к серверу, 19% жалуются на проблемы с сайтом.

В свою очередь наибольшее число сбоев в Facebook зарегистрировано в функционировании сайта - 82%, еще 10% пользователей столкнулись с трудностями в приложении и 8% - при подключении к серверу.

Также наблюдаются сбои в работе мессенджера WhatsApp. Пользователи жалуются на проблемы при отправке сообщений (63%) и в работе приложения (27%).