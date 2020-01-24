​В работе Facebook и Google произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Латинской Америке, Австралии, а также в некоторых странах Европы, в частности, во Франции, Польше, Греции, Испании. В России о неполадках чаще других сообщают пользователи в Москве.

Около 43% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывают затруднения с просмотром ленты, еще 31% жалуются на полное отключение социальной сети, а 25% не могут зайти в свою учетную запись.

Также проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран мира. В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google, видеохостинга YouTube, а также почтового сервиса Gmail.

Около 65% пожаловавшихся на проблемы пользователей основного сайта Google не могут войти в свою учетную запись, а у 34% не работает сам поисковый сервис. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube не проигрываются видеоролики. Пользователи Gmail в основном испытывают сложности с входом в аккаунт.