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В работе 74-й сессии Генассамблеи ООН примут участие 196 делегаций

В работе 74-й сессии Генассамблеи ООН примут участие 196 делегаций

Около 630 различных встреч запланированы на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, ожидается участие 196 делегаций. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте всемирной организации.

"На сегодняшний день ожидаются: 91 глава государства, 6 вице-президентов, 45 глав правительств, 5 вице-премьеров, 44 министра, 2 главы делегации и 3 наблюдателя; общее число совпадает с тем, что мы имели в конце прошлой недели - 196. Количество запрошенных встреч возросло до 630", - говорится в сообщении.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 17 сентября следующего года, открывается во вторник в Нью-Йорке. В центре внимания предстоящих дискуссий - более 170 вопросов, охватывающих весь спектр глобальных проблем: от острых региональных конфликтов до ключевых экономических, экологических и гуманитарных вызовов современности.

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