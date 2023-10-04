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В пяти штатах США тысячи медработников устроили забастовку

В пяти штатах США тысячи медработников устроили забастовку Около 75 тыс. сотрудников сферы здравоохранения участвуют в забастовке в Вирджинии, Калифорнии и трех других американских штатах.
Другие страны
4 октября 2023 г. 17:27
В пяти штатах США тысячи медработников устроили забастовку

Около 75 тыс. сотрудников сферы здравоохранения участвуют в забастовке в Вирджинии, Калифорнии и трех других американских штатах.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в среду Associated Press.

Речь идет о сотрудниках компании Kaiser Permanente. В частности в акции протеста принимают участие медсестры, специалисты УЗИ и технический персонал, обслуживающий хирургические отделения.

Участники забастовки не вышли на работу, чтобы выразить недовольство условиями труда, в том числе зарплатой и нехваткой персонала.

Отмечается, что врачи не принимают участие в забастовке, больницы, в том числе отделения экстренной помощи, работают в штатном режиме.

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