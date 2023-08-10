В пяти регионах Испании объявлен высший уровень опасности из-за жары

Третья и самая сильная за текущее лето тепловая волна принесла в Испанию аномально высокие температуры, превысившие отметки в 40 градусов по Цельсию.

Третья и самая сильная за текущее лето тепловая волна принесла в Испанию аномально высокие температуры, превысившие отметки в 40 градусов по Цельсию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

В пяти автономных сообществах Испании - в Андалусии, Кастилии-и-Леоне, Кастилии-Ла-Манче, Мадриде и Стране Басков объявлен высший уровень опасности из-за небывалой жары.

В Севилье, столице Андалусии, температура воздуха в среду поднялась до 44,6 градуса по Цельсию. В различных частях Гранады температура варьировалась от 42,6 до 44,1 градуса.

Метеорологи предупреждают, что действие третьей тепловой волны продлится в Испании до 11 августа, однако в восточной и южной частях страны погода останется экстремально жаркой.

Из-за тепловой волны также сохраняется риск появления в центральной и западной частях Пиренейского полуострова сухих штормов с выпадением минимального количества осадков, но с сильными порывами ветра. Это, в свою очередь, может привести к возникновению новых природных пожаров.