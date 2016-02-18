​В пять осажденных городов Сирии удалось доставить гуманитарную помощь ООН

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ ООН доставила предметы жизненной необходимости в пять сирийских городов, находящихся под осадой правительственных войск.

Как передает Report со ссылкой на AFP, поставки включают воду, продукты питания, медицинские препараты, вакцины и предметы гигиены.

По словам представителя ООН, помощь предназначена для 93 тыс. человек.

Договоренность о поставке гуманитарной помощи в осажденные районы Сирии была достигнута 12 февраля в Мюнхене на встрече Международной группой поддержки Сирии. По данным ООН, в экстренной гуманитарной помощи нуждаются более 400 тыс. человек в Сирии.