В Пуэрто-Рико выросло число жертв урагана "Мария"

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико выросло до 36 человек.

Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

Ранее сообщалось о 34 погибших.

Кроме того, Пуэрто-Рико посетил президент США Дональд Трамп. СМИ отметили, что он вел себя странно.

На раздаче продовольствия Трамп кидал в толпу бумажные полотенца, как баскетбольные шары, приговаривая: "здесь много любви, много любви". Во время встречи с пострадавшей семьей он пожелал им "хорошо провести время".