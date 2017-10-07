В Пуэрто-Рико выросло число жертв урагана "Мария"

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико выросло до 36 человек.
Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.
Ранее сообщалось о 34 погибших.
Кроме того, Пуэрто-Рико посетил президент США Дональд Трамп. СМИ отметили, что он вел себя странно.
На раздаче продовольствия Трамп кидал в толпу бумажные полотенца, как баскетбольные шары, приговаривая: "здесь много любви, много любви". Во время встречи с пострадавшей семьей он пожелал им "хорошо провести время".
News DepartmentАвтор новости
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