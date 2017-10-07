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    В Пуэрто-Рико выросло число жертв урагана "Мария"

    Ранее сообщалось о 34 погибших

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Число жертв урагана "Мария" в Пуэрто-Рико выросло до 36 человек.

    Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

    Ранее сообщалось о 34 погибших.

    Кроме того, Пуэрто-Рико посетил президент США Дональд Трамп. СМИ отметили, что он вел себя странно.

    На раздаче продовольствия Трамп кидал в толпу бумажные полотенца, как баскетбольные шары, приговаривая: "здесь много любви, много любви". Во время встречи с пострадавшей семьей он пожелал им "хорошо провести время".

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