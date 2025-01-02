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В Пуэрто-Рико восстановили электроснабжение после полного отключения

В Пуэрто-Рико восстановили электроснабжение после полного отключения Электроснабжение восстановлено практически на всей территории Пуэрто-Рико после его полного отключения из-за аварии, произошедшей рано утром 31 декабря.
Другие страны
2 января 2025 г. 02:44
В Пуэрто-Рико восстановили электроснабжение после полного отключения

Электроснабжение восстановлено практически на всей территории Пуэрто-Рико после его полного отключения из-за аварии, произошедшей рано утром 31 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета El Nuevo Dia.

Электроснабжение восстановлено для более чем 98% клиентов. Однако, как отметила избранный губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес, в ближайшие дни не исключены сбои с электроснабжением на острове, так как вышедшие ранее из строя электростанции должны набрать мощность, чтобы работать в полную силу. В связи с этим она призвала население "быть сдержанным в расходовании энергии, чтобы помочь сократить нагрузку и чтобы электросистема могла восстановиться без сильных сбоев".

Общее отключение электричества произошло в Пуэрто-Рико в ночь с понедельника на вторник из-за выхода из строя всех электростанций страны в результате аварии.

Без света остались более 1,3 млн потребителей электроэнергии островной страны, население которой составляет чуть более 3,2 млн человек. Основная электростанция страны Luma Energy сообщила, что авария могла произойти из-за повреждения подземных кабелей, но точная причина пока не установлена.

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