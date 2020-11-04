В Пуэрто-Рико проголосовали за то, чтобы остров стал 51-ым штатом США

Желание пуэрториканцев не имеет юридической силы, выбор остается за конгрессом США.

Жители Пуэрто-Рико в очередной раз проголосовали за то, чтобы остров стал 51-м штатом США. Как сообщает Report, об этом информирует телеканал ABC News.

Отмечается, что за присоединение к Соединенным Штатам проголосовали 52% избирателей (по результате подсчета 95% голосов). Тем не менее, желание пуэрториканцев не имеет юридической силы, выбор остается за конгрессом США.

Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США.