​В Пуэрто-Рико начали процесс импичмента в отношении губернатора

Спикер палаты представителей Пуэрто-Рико Карлос Мендес заявил о начале процесса импичмента против губернатора Рикардо Росселло после утечки компрометирующей его переписки из мессенджера Telegram, сообщает местный телеканал Telemundo.

"Процесс (импичмента) начался. Единственный, кто может его остановить - это господин губернатор".

Как передаёт Report, об этом заявил Мендес в ходе пресс-конференции, имея в виду отставку Росселло.

Мендес также добавил, что губернатор выступит с обращением в среду по местному времени.

Ранее произошла утечка почти 900 страниц личных текстовых сообщений губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Росселло из мессенджера Telegram, в которых он оскорбительно отзывался о женщинах, журналистах и даже критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию. Это привело к масштабным беспорядкам: жители вышли на улицы. Сам Росселло заявил, что не намерен уходить со своего поста.