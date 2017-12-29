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    В провинции Идлиб погиб оператор сирийского госканала

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Оператор сирийского государственного телеканала "Сама" Карам Кубейшу погиб, корреспондент Абдель Гхани Джарух получил ранения во время освещения наступления сирийской армии на юге провинции Идлиб.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

    По данным агентства, журналисты попали под обстрел террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра".

    Корреспондент с ранениями доставлен в государственную больницу города Хамы.

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