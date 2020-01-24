​В провинции Хубэй из-за коронавируса закрыли десять городов

Девять городов китайской провинции Хубэй вслед за городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса, опубликовали сообщения о временной приостановке транспортного сообщения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, таким образом число городов, где в той или иной степени остановлен транспорт, достигло десяти, включая Ухань (11 миллионов человек), Чиби (534 тысячи человек), Эчжоу (1,08 миллиона), Хуанган (7,5 миллионов), Сяньтао (1,6 миллиона), Чжицзян (550 тысяч), Цяньцзян (963 тысячи), Хуанши (2,7 миллиона), Эньши (809 тысяч) и Сяньнин (2,5 миллиона). Эти меры затронули жизни более 29,2 миллиона жителей провинции.