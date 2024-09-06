В провинции Гуандун эвакуировали более 500 тыс. жителей из-за тайфуна

Власти провинции Гуандун эвакуировали свыше 570 тыс. человек из-за супертайфуна "Яги".

Власти провинции Гуандун эвакуировали свыше 570 тыс. человек из-за супертайфуна "Яги".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила метеорологическая служба региона.

По ее сведениям, ураган вскоре обрушится на город Чжаньцзян. Ранее сообщалось, что скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 68 м/с.

Власти провинции Хайнань тоже проинформировали население об эвакуации. Были вынуждено перемещены примерно 420 тыс. жителей. Во второй половине дня по местному времени "Яги" обрушился на восток острова. Ожидается, что это приведет к повышению уровня воды у его северного побережья на 150-230 см.

Из-за тайфуна в указанных регионах отменены занятия в школах, приостановлено судоходство, прекращены движение паромов и работа общественного транспорта. Закрыты туристические достопримечательности, торговые центры и рынки.