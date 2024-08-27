В провинции Белуджистан на западе Пакистана ликвидированы более 20 террористов

Армия и правоохранительные органы Пакистана ликвидировали по меньшей мере 21 экстремиста, отражая террористические нападения в провинции Белуджистан.

Армия и правоохранительные органы Пакистана ликвидировали по меньшей мере 21 экстремиста, отражая террористические нападения в провинции Белуджистан.

Как передает Report , об этом сообщила Межведомственная служба по связям с общественностью вооруженных сил страны.

"Силы безопасности и правоохранительные органы немедленно отреагировали и успешно сорвали коварный замысел террористов, отправили в ад 21 террориста в рамках операций по зачистке местности, обеспечив безопасность и охрану местного населения", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в боестолкновениях с экстремистами погибли 10 военнослужащих и 4 сотрудника правоохранительных органов Пакистана.

Ранее сообщалось, что в ходе нападений террористов в разных районах провинции Белуджистан погиб по меньшей мере 51 человек, в том числе военнослужащие и представители правоохранительных органов Пакистана.