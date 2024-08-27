О нас

В провинции Белуджистан на западе Пакистана ликвидированы более 20 террористов

В провинции Белуджистан на западе Пакистана ликвидированы более 20 террористов Армия и правоохранительные органы Пакистана ликвидировали по меньшей мере 21 экстремиста, отражая террористические нападения в провинции Белуджистан.
Другие страны
27 августа 2024 г. 01:50
В провинции Белуджистан на западе Пакистана ликвидированы более 20 террористов

Армия и правоохранительные органы Пакистана ликвидировали по меньшей мере 21 экстремиста, отражая террористические нападения в провинции Белуджистан.

Как передает Report, об этом сообщила Межведомственная служба по связям с общественностью вооруженных сил страны.

"Силы безопасности и правоохранительные органы немедленно отреагировали и успешно сорвали коварный замысел террористов, отправили в ад 21 террориста в рамках операций по зачистке местности, обеспечив безопасность и охрану местного населения", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в боестолкновениях с экстремистами погибли 10 военнослужащих и 4 сотрудника правоохранительных органов Пакистана.

Ранее сообщалось, что в ходе нападений террористов в разных районах провинции Белуджистан погиб по меньшей мере 51 человек, в том числе военнослужащие и представители правоохранительных органов Пакистана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В результате удара по Газе пострадали репортеры телеканала TRT
В результате удара по Газе пострадали репортеры телеканала TRT
27 августа 2024 г. 01:23
В Лондоне на карнавале в Ноттинг-Хилле пострадали четверо, задержаны почти 250 человек
В Лондоне на карнавале в Ноттинг-Хилле пострадали четверо, задержаны почти 250 человек
27 августа 2024 г. 00:05
Депутаты левой партии Франции направят парламенту предложение об отрешении Макрона от власти
Депутаты левой партии Франции направят парламенту предложение об отрешении Макрона от власти
26 августа 2024 г. 23:37
Rumble прекращает работу во Франции из-за отсутствия свободы слова в стране
Rumble прекращает работу во Франции из-за "отсутствия свободы слова в стране"
26 августа 2024 г. 22:55
На севере Эфиопии число жертв оползня достигло 23 человек
На севере Эфиопии число жертв оползня достигло 23 человек
26 августа 2024 г. 22:24
Макрон отверг кандидатуру левых на пост премьера Франции
Макрон отверг кандидатуру левых на пост премьера Франции
26 августа 2024 г. 22:16
Скончался экс-глава МИД Египта Набиль аль-Араби
Скончался экс-глава МИД Египта Набиль аль-Араби
26 августа 2024 г. 21:40
Моди обсудил с Байденом ситуацию в Украине и Бангладеш
Моди обсудил с Байденом ситуацию в Украине и Бангладеш
26 августа 2024 г. 21:28
Турция выразила соболезнования Пакистану
Турция выразила соболезнования Пакистану
26 августа 2024 г. 21:12
В прокуратуре Парижа заявили, что Дуров задержан в рамках начатого 8 июля расследования
В прокуратуре Парижа заявили, что Дуров задержан в рамках начатого 8 июля расследования
26 августа 2024 г. 20:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi