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В провинции Алеппо произошло землетрясение магнитудой 5,2

В провинции Алеппо произошло землетрясение магнитудой 5,2 Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в понедельник в провинции Алеппо.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 15:37
В провинции Алеппо произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в понедельник в провинции Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство SANA.

По данным сейсмоцентра, подземные толчки произошли в 12:04 по местному времени примерно в 239 км к северо-востоку от города Алеппо (административного центра провинции).

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. По информации сирийского Минздрава, жертвами стихийного бедствия в арабской республике стали 1 414 человек, пострадали 2 349. Согласно заявлению Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, число погибших на подконтрольных правительству территориях составило 3 513, еще 7 396 человек пострадали. Подтвержденных сведений о погибших, пострадавших и разрушениях на неподконтрольной Дамаску территории нет, представители действующих на северо-западе страны незаконных формирований в комментариях арабским СМИ сообщали о более чем 2 тыс. жертв.

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