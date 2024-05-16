В прошлом году Иран посетили 1,5 млн человек в целях лечения

В прошлом году Иран посетили 1,5 млн человек в целях лечения.

В прошлом году Иран посетили 1,5 млн человек в целях лечения.

Как передает Report со ссылкой на ИРНА, об этом сказал министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи.

По его словам, прогресс в иранской медицинской науке беспрецедентен, поэтому в прошлом году 1,5 миллиона пациентов из разных стран региона приехали в Иран на лечение.

"Такой рост посещаемости в сфере лечебного туризма объясняется стремительным развитием медицины в стране и ростом компетентности местных врачей", - сказал он.

По его словам, лечебный туризм обладает высоким потенциалом в Иране, и, в частности, Мазандаран, обладая богатыми природными ресурсами, имеет больше возможностей для успеха в этом направлении.