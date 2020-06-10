В прошлом году Германия выделила на мигрантов 23 млрд евро

Правительство Германии отчиталось о сумме средств, потраченных в 2019 году на беженцев и мигрантов.

Как передает европейское бюро Report, Германия выделило правительствам 16 земель 23 млрд евро для оказания помощь беженцам и мигрантам.

Из этой суммы 6 млрд 300 млн евро были потрачены на их интеграцию.

По информации, федеральное правительство помимо этой суммы выделило на беженцев и мигрантов 16 млрд 800 млн евро. Из этой суммы 2 млрд 400 млн евро были потрачены в землях на языковые курсы беженцев и мигрантов, 1 млрд 900 млн - на их размещение и бытовые нужды.

По отчету правительства, в минувшем году Германия потратила 8 млрд 400 млн евро на устранение причин, вынуждающих людей мигрировать.

В отчете правительства подчеркивается, что некоторые федеральные земли обратились в связи с нехваткой средств для беженцев и мигрантов.

Отметим, что в 2018 году Германия потратила на беженцев 15,5 млрд евро, включая 1,6 млрд евро резервного фонда.