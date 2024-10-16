В промышленности ФРГ могут сократить до 300 тыс. рабочих мест

Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии Gesamtmetall считает, что в ближайшие пять лет может быть сокращено до 300 тыс. рабочих мест.

Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии Gesamtmetall считает, что в ближайшие пять лет может быть сокращено до 300 тыс. рабочих мест.

Как передает Report , об этом президент Gesamtmetall Штефан Вольф сказал в интервью медиагруппе Funke.

"Я ожидаю, что в течение следующих пяти лет мы можем потерять от 250 тыс. до 300 тыс. рабочих мест в металлургической и электротехнической промышленности", - заявил он.

Вольф также отметил дефицит рабочих.

"В этом плане нам придется работать больше, несмотря на сокращение рабочих мест", - констатировал президент Gesamtmetall.