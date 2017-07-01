В проливе Па-де-Кале танкер столкнулся с другим грузовым судном

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Столкновение танкера, перевозящего 38 тысяч тонн нефти, и грузового судна произошло в ночь на субботу в проливе Па-де-Кале (между материковой частью Европы и островом Великобритания).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse.

По его информации, в результате ЧП никто не пострадал. Столкновение произошло в территориальных водах Великобритании. Разлива нефти на данный момент не обнаружено.

Оба судна шли под флагами Гонконга. На борту танкера "Сифронтье", который отклонился от курса и в настоящий момент дрейфует, находились 27 членов экипажа. На другом судне, сохранившем ход, были 22 человека.

На место ЧП прибыли два вертолета Агентства морской безопасности и береговой охраны Великобритании, которые оценили последствия столкновения.