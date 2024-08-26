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В прокуратуре Парижа заявили, что Дуров задержан в рамках начатого 8 июля расследования

В прокуратуре Парижа заявили, что Дуров задержан в рамках начатого 8 июля расследования Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров задержан во Франции в рамках расследования, начатого 8 июля 2024 года.
Другие страны
26 августа 2024 г. 20:46
В прокуратуре Парижа заявили, что Дуров задержан в рамках начатого 8 июля расследования

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров задержан во Франции в рамках расследования, начатого 8 июля 2024 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении прокуратуры Парижа.

"Эта мера является частью предварительного расследования, начатого 8 июля 2024 года по результатам доследственной проверки, которая была проведена по инициативе отдела <...> по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа. Судебное расследование было начато в отношении неназванного лица по подозрению (в совершении ряда преступлений - от ред.). Павел Дуров допрашивается следователями", - отмечается в тексте.

По данным ведомства, по запросу следственных судей, ведущих расследование, в нем также участвуют Центр по борьбе с цифровыми преступлениями и Национальное управление по борьбе с мошенничеством.

Отметим, что продленный срок задержания Павла Дурова во Франции истекает 28 августа.

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Версия на азербайджанском языке Paris prokurorluğu Durovun iyulun 8-də başlayan istintaq çərçivəsində saxlanıldığını bildirib

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